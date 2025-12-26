Festival musiques électroniques O’Rheun, rue du rheun Douarnenez
Festival musiques électroniques O’Rheun
rue du rheun Rheun Douarnenez Finistère
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
O’Rheun, l’événement festif de Douarnenez où se mêle découverte et plaisir sur l’herbe du Rheun à Tréboul, avec DJ Set aux sonorités électroniques, mêlant Funk, House, Disco.
Programmation à venir …
Billetterie sur shotgun.live .
English : Festival musiques électroniques O’Rheun
