Festival Musiques en Haut 28ème édition Hauts de Bienne

Festival Musiques en Haut 28ème édition Hauts de Bienne vendredi 17 octobre 2025.

Festival Musiques en Haut 28ème édition

Hauts de Bienne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Festival de musique classique contemporaine.

Cet événement incontournable vous propose une remarquable programmation avec une vingtaine de concerts baroques, romantiques, contemporains, etc., avec de grandes personnalités artistiques.

Attention programme prévisionnel .

Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival Musiques en Haut 28ème édition

German : Festival Musiques en Haut 28ème édition

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Musiques en Haut 28ème édition Hauts de Bienne a été mis à jour le 2025-10-10 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE