FESTIVAL MUSIQUES EN LA SALVETAT La Salvetat-sur-Agout

FESTIVAL MUSIQUES EN LA SALVETAT

Chemin du Redoudel La Salvetat-sur-Agout Hérault

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Retrouvez le Festival MusiqueS pour sa quatrième édition.

Un évènement musical original par la qualité artistique, et, par les conditions d’écoute.

Concert « Just Duet » Sharman Plesner et Pierre Boussaguet

Suivi du film « Il était une fois Michel Legrand » Rencontre-Débat avec le réalisateur D.H. Dessites

En-cas et buvette sur place.

Billetterie et réservation Presse Penarroyas 04.67.97.60.46 .

Chemin du Redoudel La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 74 57 35

English :

The MusiqueS Festival is back for its fourth edition.

An original musical event in terms of artistic quality and listening conditions.

German :

Das Festival MusiqueS geht in die vierte Runde.

Ein musikalisches Ereignis, das durch seine künstlerische Qualität und die Bedingungen, unter denen man es hören kann, einzigartig ist.

Italiano :

Il Festival MusiqueS torna per la sua quarta edizione.

Un evento musicale originale per qualità artistica e condizioni di ascolto.

Espanol :

El Festival MusiqueS vuelve en su cuarta edición.

Un acontecimiento musical original en cuanto a calidad artística y condiciones de escucha.

