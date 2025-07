FESTIVAL MUSIQUES EN LA SALVETAT Le Soulié

FESTIVAL MUSIQUES EN LA SALVETAT Le Soulié samedi 23 août 2025.

FESTIVAL MUSIQUES EN LA SALVETAT

Le Soulié Hérault

Jazz E. Forster Trio « Hommage à Ray Brown » T. Dufoy, V. Calmettes, puis invités J.M. Cabrol, N. Gardel, P. Boussaguet

En-cas et buvette sur place.

Billetterie et réservation Presse Penarroyas 04.67.97.60.46

Proposé par La Mairie de La Salvetat et Pierre Boussaguet .

Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 6 61 74 57 35

English :

Jazz E. Forster Trio « Tribute to Ray Brown »: T. Dufoy, V. Calmettes, then guests J.M. Cabrol, N. Gardel, P. Boussaguet

Snacks and refreshments on site.

Tickets and reservations: Presse Penarroyas 04.67.97.60.46

German :

Jazz E. Forster Trio « Hommage à Ray Brown »: T. Dufoy, V. Calmettes, dann Gäste J.M. Cabrol, N. Gardel, P. Boussaguet

Snacks und Getränkestand vor Ort.

Kartenverkauf und Reservierung: Presse Penarroyas: 04.67.97.60.46

Italiano :

Trio Jazz E. Forster « Omaggio a Ray Brown » T. Dufoy, V. Calmettes, poi gli ospiti J.M. Cabrol, N. Gardel, P. Boussaguet

Snack e rinfreschi sul posto.

Biglietti e prenotazioni: Presse Penarroyas: 04.67.97.60.46

Espanol :

Jazz E. Forster Trio « Homenaje a Ray Brown » T. Dufoy, V. Calmettes, luego invitados J.M. Cabrol, N. Gardel, P. Boussaguet

Aperitivos y refrescos in situ.

Entradas y reservas: Presse Penarroyas: 04.67.97.60.46

