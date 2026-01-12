Festival Musiques en stock Scionzier

Festival Musiques en stock

Nouvelle édition 2025 du festival Musiques en Stock organisée par la Municipalité de Scionzier en collaboration avec l’association MACADAM ! Le festival reste gratuit et se déroulera au centre ville.

Centre ville Scionzier 74950 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 96 69 69 tourisme@cluses-montagnes.com

English : Festival Musiques en stock

A new 2025 edition of the Musiques en Stock festival organized by the Municipality of Scionzier in collaboration with the MACADAM association! The festival remains free and will take place in the town center.

