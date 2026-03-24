FESTIVAL MUSIQUES ET SONS AU CINÉMA CINÉMA DE L’ISLE-EN-DODON L’Isle-en-Dodon

FESTIVAL MUSIQUES ET SONS AU CINÉMA

CINÉMA DE L’ISLE-EN-DODON Boulevard des Martyrs de Meilhan L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30 2026-03-31

3ème édition du festival Musiques et sons au cinéma !

9 films pour explorer la toute puissance de la bande-son au cinéma. Musique originale, silences, bruitages, chansons… autant d’éléments visibles qui façonnent nos émotions et transforment l’image.

En mars, découvrez les deux premiers rendez-vous du festival.

Le programme complet du festival sera prochainement dévoilé 5 .

CINÉMA DE L’ISLE-EN-DODON Boulevard des Martyrs de Meilhan L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie

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English :

3rd edition of the Musiques et sons au cinéma festival!

9 films to explore the power of soundtracks in cinema. Original music, silences, sound effects, songs… all visible elements that shape our emotions and transform the image.

L’événement FESTIVAL MUSIQUES ET SONS AU CINÉMA L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE