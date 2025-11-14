Festival Musiques Interdites Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Festival Musiques Interdites

Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Deux compositeurs persécutés et résistants ! à (re)découvrir !

L’abbaye accueille le Festival Musiques Interdites avec des oeuvres de Viktor Ullmann 3e Quatuor et Bela Bartok 4e Quatuor.





Les interprètes les solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille





Dali Feng, Matthieu Latin, violon,



Brice Duval, alto



Xavier Chatillon, violoncelle .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Two composers persecuted and resisted! To (re)discover!

German :

Zwei verfolgte Komponisten und Widerstandskämpfer! zum (Wieder-)Entdecken!

Italiano :

Due compositori che sono stati perseguitati e hanno opposto resistenza!

Espanol :

Dos compositores perseguidos y luchadores

