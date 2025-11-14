Festival Musiques Interdites Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
Festival Musiques Interdites Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement vendredi 14 novembre 2025.
Festival Musiques Interdites
Vendredi 14 novembre 2025 à partir de 20h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Deux compositeurs persécutés et résistants ! à (re)découvrir !
L’abbaye accueille le Festival Musiques Interdites avec des oeuvres de Viktor Ullmann 3e Quatuor et Bela Bartok 4e Quatuor.
Les interprètes les solistes de l’Orchestre Philharmonique de Marseille
Dali Feng, Matthieu Latin, violon,
Brice Duval, alto
Xavier Chatillon, violoncelle .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Two composers persecuted and resisted! To (re)discover!
German :
Zwei verfolgte Komponisten und Widerstandskämpfer! zum (Wieder-)Entdecken!
Italiano :
Due compositori che sono stati perseguitati e hanno opposto resistenza!
Espanol :
Dos compositores perseguidos y luchadores
L’événement Festival Musiques Interdites Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille