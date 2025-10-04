Festival Musique(s) Rive Gauche : LITTLE BLUE SOMETHING (concert) Théâtre Silvia Monfort PARIS

Que de beautés à découvrir dans ce programme !

Celles et ceux qui ne connaissent pas les œuvres écrites par Brycec Dessner pour le Kronos Quartet, interprétées ici par le Quatuor Ragazze, ont de la chance… car ce concert est une opportunité de les découvrir en live.

L’une d’entre elle, , est écrite pour quatuor à cordes, chœur d’enfants, piano, guitare électrique et percussions. L’occasion d’entendre également ‘ de Caroline Shaw, qui propose la même distribution.

La présence de cette formation originale permettra d’entendre également des pièces pour guitare électrique seule de Bryce Dessner, mais aussi de découvrir quelques pièces de Calliope Tsoupaki, deux pour piano seul et la première française d’une commande du Quatuor Ragazze pour quatuor à cordes et piano.

L’association organisatrice du festival Musique(s) Rive Gauche, la petite musique bleue, tire son nom de cette pièce magnifique du compositeur états-unien : , et se réjouit de ce concert exceptionnel !

Troisième rendez-vous du festival Musique(s) rive gauche, et soirée à ne pas manquer!

/ Rosa Arnold – Jeanita Vries – Van Tongeren – Annemijn Bergkotte -Nathalie Flintrop

î / Sofi Jeannin

é

Festival Musiques Rive Gauche

Le quatuor néerlandais Ragazze revient à Paris pour LITTLE BLUE SOMETHING. Le programme de cette soirée exceptionnelle rassemblera au plateau le Ragazze Quartet, Chistelle Séry, Vanessa Wagner, Eriko Minami et la Maîtrise de Radio France et Sofi Jeannin. Ce concert sera l’occasion de découvrir des pièces de Bryce Dessner, de Calliope Tsoupaki et de Caroline Shaw.

Le samedi 04 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS