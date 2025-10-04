Festival Musique(s) Rive Gauche : Over the sky – Un Courant d’Air (concert 0-5 ans) Pavillon de la Sirène Paris

Festival Musique(s) Rive Gauche : Over the sky – Un Courant d’Air (concert 0-5 ans) Pavillon de la Sirène Paris samedi 4 octobre 2025.

Ce concert est destiné aux familles accompagnées de leurs tout petit.es (0-5 ans) et propose une immersion au milieu des instruments et des dessins de Juliette Binet. Son livre Un Courant d’Air en est l’inspiration.

Il s’agira d’un dialogue entre les arts dont l’approche sera matérialisée grâce à un dispositif scénique original, où les illustrations de Juliette Binet proposées en grand format formeront un décor vivant et évolutif, une scénographie en mouvement qui accompagnera le voyage musical.

Over the Sky – Un Courant d’Air s’articule autour de chants traditionnels du monde, créant un dialogue entre le familier et l’inattendu, ainsi que de quatre créations de Grégoire Letouvet, Tomás Bordalejo, Kelley Sheehan et Violeta Cruz, conçues spécifiquement pour ce programme. Calliope Tsoupaki, quant à elle, propose Say La-view (dire je t’aime), un court moment ludique conçu pour une boîte à musique, venant enrichir ce voyage sonore de touches délicates et inattendues.

Ici donc, deuxième rendez-vous du festival Musique(s) rive gauche, dédié aux petit.es (et à leurs proches) !

Avec Shao-Wei Chou (flûtes), Lola Malique (violoncelle), Fanny Vicens (accordéon)

Un voyage musical pour les tout.es-petit.es, porté par l’ensemble 20° dans le noir, entre créations originales et images poétiques inspirées du livre Un Courant d’Air de l’illustratrice Juliette Binet.

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 11h15

payant Tout public.

Pavillon de la Sirène 20 rue dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/over-sky-un-courant-dair