Festival Musique(s) Rive Gauche : WASTORIES (théâtre musical) Théâtre Silvia Monfort PARIS
Festival Musique(s) Rive Gauche : WASTORIES (théâtre musical) Théâtre Silvia Monfort PARIS vendredi 3 octobre 2025.
Création de théâtre musical & installation pour 4 voix, électronique & vidéo
Eva Reiter (AUT/ALL), Hannah Dübgen & HYOID (BE)
Composition & co-scénographie: Eva Reiter
livret et dramaturgie: Hannah Dübgen
vidéo & co-scénographie: Koen Broos
co-scénographie: Yannick Jacquet
lumières & coordination technique
concept & coordination artistique: Fabienne Seveillac
ingénieur du son & électronique live: Patrick Delges, Centre Henri Pousseur
coordination administrative: Andreas Halling
chanteur.se.s de HYOID: Naomi Beeldens, Fabienne Seveillac, Andreas Halling, Gunther Vandeven
création: 3 octobre 2025, festival Musique(s) Rive Gauche, Paris
coproduction: CNCM GMEM (Marseille, France), TRANSIT festival (Leuven, BE), Musica (Pelt, BE), Walpurgis (Mortsel, BE), Centre Henri Pousseur (Liège).
soutien: Vlaamse Gemeenschap, Tax Shelter – Perpodium & Cohort production.
autres partenaires: Muziekcentrum de Bijloke (Gand), Oortreders festival (Pelt),festival Musiques Rive Gauche (Paris); CEREGE (Centre de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement (Aix-Marseille), BERLIN, compagnie de théâtre-documentaire (Anvers).
Wastories (2025) est une pièce de théâtre musical d’Eva Reiter (compositrice autrichienne) et d’Hannah Dübgen (autrice allemande) commandée à l’initiative de l’ensemble bruxellois HYOID voices. Quatre voix, de l’électronique et la video de Koen Broos examineront de multiples imaginaires et territoires, en parallèle d’histoires personnelles sur les déchets, ainsi que leurs multiples formes et significations.
Le vendredi 03 octobre 2025
de 20h00 à 21h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-03T23:00:00+02:00
fin : 2025-10-04T00:00:00+02:00
Date(s) : 2025-10-03T20:00:00+02:00_2025-10-03T21:00:00+02:00
Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS