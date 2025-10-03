Festival Musique(s) Rive Gauche : WASTORIES (théâtre musical) Théâtre Silvia Monfort PARIS

Festival Musique(s) Rive Gauche : WASTORIES (théâtre musical) Théâtre Silvia Monfort PARIS vendredi 3 octobre 2025.

Création de théâtre musical & installation pour 4 voix, électronique & vidéo

Eva Reiter (AUT/ALL), Hannah Dübgen & HYOID (BE)

Composition & co-scénographie: Eva Reiter

livret et dramaturgie: Hannah Dübgen

vidéo & co-scénographie: Koen Broos

co-scénographie: Yannick Jacquet

lumières & coordination technique

concept & coordination artistique: Fabienne Seveillac

ingénieur du son & électronique live: Patrick Delges, Centre Henri Pousseur

coordination administrative: Andreas Halling

chanteur.se.s de HYOID: Naomi Beeldens, Fabienne Seveillac, Andreas Halling, Gunther Vandeven

création: 3 octobre 2025, festival Musique(s) Rive Gauche, Paris

coproduction: CNCM GMEM (Marseille, France), TRANSIT festival (Leuven, BE), Musica (Pelt, BE), Walpurgis (Mortsel, BE), Centre Henri Pousseur (Liège).

soutien: Vlaamse Gemeenschap, Tax Shelter – Perpodium & Cohort production.

autres partenaires: Muziekcentrum de Bijloke (Gand), Oortreders festival (Pelt),festival Musiques Rive Gauche (Paris); CEREGE (Centre de Recherche et d’Enseignement des Géosciences de l’Environnement (Aix-Marseille), BERLIN, compagnie de théâtre-documentaire (Anvers).

Festival Musiques Rive Gauche

Wastories (2025) est une pièce de théâtre musical d’Eva Reiter (compositrice autrichienne) et d’Hannah Dübgen (autrice allemande) commandée à l’initiative de l’ensemble bruxellois HYOID voices. Quatre voix, de l’électronique et la video de Koen Broos examineront de multiples imaginaires et territoires, en parallèle d’histoires personnelles sur les déchets, ainsi que leurs multiples formes et significations.

Le vendredi 03 octobre 2025

de 20h00 à 21h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-03T23:00:00+02:00

fin : 2025-10-04T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-03T20:00:00+02:00_2025-10-03T21:00:00+02:00

Théâtre Silvia Monfort 106 RUE BRANCION 75015 PARIS