Festival MusiSchool Pfastatt

Festival MusiSchool

19 rue des Maquisards Pfastatt Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

2026-05-15 2026-05-16

Créé en 2019 pour mettre en lumière les talents issus des écoles de musique de la région et d’ailleurs, le festival Musi’School offre à de jeunes artistes l’opportunité de se produire dans des conditions scéniques professionnelles, devant un public nouveau, curieux et chaleureux.

Ouvert à tous les niveaux des élèves débutants aux groupes déjà confirmés l’événement accueille également tous les styles musicaux rock, jazz, folk, harmonie, rap, chants, slam, brass band, etc.

Un tremplin unique pour les jeunes musiciens

Le Musi’School s’est imposé au fil des années comme un moment de rencontre essentiel entre les écoles de musique, les groupes, les familles et le public. Le festival permet aux participants d’acquérir une véritable expérience de scène tout en offrant aux établissements une belle visibilité. Plusieurs groupes ayant foulé cette scène ont ensuite pu aller avec assurance à l’EdeN de Sausheim, au ChipoZik, au Noumatrouff, etc…

Les groupes non issus d’écoles de musique ont également la possibilité de candidater.

La programmation sera annoncée courant mars, retrouvez le programme sur le site internet. .

19 rue des Maquisards Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 7 67 13 23 67 contact@festival-musischool.fr

