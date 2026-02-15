Festival MUS’iterranée Aix-en-Provence

Festival MUS’iterranée

Du 19/03 au 04/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends. Manufacture et Bastide Granet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-19

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-19

Né du désir de créer des passerelles entre héritages musicaux et expressions contemporaines, le festival s’est construit au fil du temps comme un moment de partage et d’écoute, ouvert à toutes et tous.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans cette continuité. Fidèle à son identité, MUS’iterranée porte un regard attentif sur les traditions tout en les confrontant au présent. Ici, les répertoires se transforment, se métissent et dialoguent avec d’autres esthétiques, laissant émerger des formes libres, vivantes et résolument actuelles.



L’équipe de la Boîte à MUS’ a souhaité pour cette édition mettre en lumière des artistes aux parcours singuliers, porteurs d’histoires à la fois intimes et collectives. Leurs propositions interrogent la transmission, l’identité et la circulation des cultures, à travers des concerts et des projets artistiques engagés, profondément ancrés dans les réalités d’aujourd’hui.





Au programme

● Jeudi 19 mars à 18h30 Karine Huet & Claire Luzi (Brésil) Les femmes compositrices

● Jeudi 26 mars à 21h30 Juan Carmona (Espagne) Quartet

● Vendredi 27 mars à 20h30 Gil Aniorte & Afro Rumba Club (Caraïbes) Son del Garruchete

● Samedi 28 mars à 21h30 Radio Mindelo (Cap-Vert) Voyage du Cap-Vert et d’Ailleurs

● Dimanche 29 mars à 18h30 Sylvie Paz (Méditerranée latine) Carte blanche

● Mercredi 1er avril à 20h30 Radio Babel Marseille (La Mer) Au-Delà des Mers

● Jeudi 2 avril à 20h30 Nadir Ben (Algérie) Maturity Project

● Vendredi 3 avril à 20h30 Ana Crismán (Espagne) Arpa Flamenca arpaora

● Samedi 4 avril à 20h30 El Amor Brujo (Espagne) Orchestre des Rives de la Méditerranée. .

Manufacture et Bastide Granet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 81 33 contact@laboiteamus.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Born of the desire to build bridges between musical heritages and contemporary expressions, the festival has grown over time to become a time for sharing and listening, open to all.

L’événement Festival MUS’iterranée Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence