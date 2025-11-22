Festival Mutines Rue de la Poste Plouër-sur-Rance
Festival Mutines Rue de la Poste Plouër-sur-Rance samedi 22 novembre 2025.
Festival Mutines
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
Festival féministe
En lien avec la journée contre les violences faites aux femmes, le festival Mutines, porté par l’Association Cailloux, va faire étape à la médiathèque, avec pour thématique la culpabilité.
Une exposition de dessins sera présentée du mardi 18 au dimanche 23 novembre, et différentes animations se dérouleront toute la journée du samedi 22 novembre.
Au programme
10h écoute sonore des Détricoteuses
14h atelier d’écriture thérapie maison sur la thématique de la culpabilité
16h-18h lecture de textes, chorale…
Ateliers sur inscription .
Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 80 93 20
