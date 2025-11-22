Festival Mutines Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

Festival Mutines

Rue de la Poste Médiathèque Le Champ des Mots Plouër-sur-Rance Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

Festival féministe

En lien avec la journée contre les violences faites aux femmes, le festival Mutines, porté par l’Association Cailloux, va faire étape à la médiathèque, avec pour thématique la culpabilité.

Une exposition de dessins sera présentée du mardi 18 au dimanche 23 novembre, et différentes animations se dérouleront toute la journée du samedi 22 novembre.

Au programme

10h écoute sonore des Détricoteuses

14h atelier d’écriture thérapie maison sur la thématique de la culpabilité

16h-18h lecture de textes, chorale…

Ateliers sur inscription .

