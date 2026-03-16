Festival Mythos : Boum des enfants – Dj Cup of Tea Parc du Thabor Rennes
Festival Mythos : Boum des enfants – Dj Cup of Tea Parc du Thabor Rennes dimanche 12 avril 2026.
Festival Mythos : Boum des enfants – Dj Cup of Tea Parc du Thabor Rennes Dimanche 12 avril, 16h00
Gratuit
Une fête attend les enfants pour danser tout l’après-midi. Kid party, fiesta pour mini-ados, boum de coton, java des minots… C’est la boom des enfants ! Ambiance confettis et paillettes garantie. …
Une fête attend les enfants pour danser tout l’après-midi.
Kid party animée par le DJ Ajax Tow, fiesta pour mini-ados, boum de coton, java des minots… C’est la boom des enfants ! Ambiance confettis et paillettes garantie.
Pour encore plus de folies, les déguisements sont permis !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-12T17:00:00.000+02:00
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https://www.festival-mythos.com/
Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000