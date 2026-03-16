Festival Mythos : Karaoké kids – Plaisir Coupable Parc du Thabor Rennes Dimanche 12 avril, 15h00

Gratuit

Plaisir Coupable, le retour du karaoké live qui fait du bien. Monte sur scène, chante ta musique préférée (même faux) et kiffe avec tout le monde.

Plaisir Coupable, le retour du karaoké live qui fait du bien. Monte sur scène, chante ta musique préférée (même faux) et kiffe avec tout le monde.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T16:00:00.000+02:00

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https://www.festival-mythos.com/

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000



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