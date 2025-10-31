Festival Mythos Rennes

Festival Mythos

Rue saint Melaine Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-03

Au carrefour du conte, du théâtre et de la chanson, le festival des arts de l’oralité ancré au Thabor fait montre d’un appétit gigantexte.

Avant toute chose, précisons que Mythos est un festival inimitable, sans équivalent. La raison réside dans une formule magique élaborée par des savants fous ayant attrapé la bosse des mots. Des conteurs de génie nous racontant bien plus que des histoires et n’hésitant pas à jouant aux apprentis sorciers avec le théâtre, le one man show et autre happening. Des chanteurs aussi, reconnus ailleurs comme des pointures, mais découvrant dans l’originalité des lieux un nouvel écrin où poser leurs voix. Car la formule magique est aussi magic : le magic mirror, carrousel de bois posé tel un ovni au milieu de la verdure au beau milieu du parc du Thabor. La rampe de lancement de différents parcours, de nouvelles histoires au gré des équipements culturels de la ville. Et pour le public, la garantie d’une passion d’avril riche en surprises, en éclairs de plaisirs et en éclats de rire. .

Rue saint Melaine Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 67 11 66

