Festival Mythos : Sugar Tantine Show et guests Parc du Thabor Rennes Dimanche 12 avril, 19h00

Gratuit

Sugar Tantine est une DJ, et fondatrice des évènements ‘LAKAY’, d’origine antillaise dont les sets célèbrent les musiques afro-caribéennes dans toute leur vitalité contemporaine. Entre shatta, bouyon…

Sugar Tantine est une DJ, et fondatrice des évènements ‘LAKAY’, d’origine antillaise dont les sets célèbrent les musiques afro-caribéennes dans toute leur vitalité contemporaine. Entre shatta, bouyon, dancehall, rap et afro house, elle façonne une expérience de danse à la fois explosive et fédératrice. Portée par ses racines créoles, elle a pour ambition de faire de chaque set un espace de partage, de chaleur et de liberté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T23:00:00.000+02:00

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https://www.festival-mythos.com/

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000



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