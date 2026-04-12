Festival Mythos : Sugar Tantine Show et guests, Parc du Thabor, Rennes

Festival Mythos : Sugar Tantine Show et guests Dimanche 12 avril, 19h00 Parc du Thabor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T19:00:00+02:00 – 2026-04-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T19:00:00+02:00 – 2026-04-12T23:00:00+02:00

Sugar Tantine est une DJ, et fondatrice des évènements ‘LAKAY’, d’origine antillaise dont les sets célèbrent les musiques afro-caribéennes dans toute leur vitalité contemporaine. Entre shatta, bouyon, dancehall, rap et afro house, elle façonne une expérience de danse à la fois explosive et fédératrice. Portée par ses racines créoles, elle a pour ambition de faire de chaque set un espace de partage, de chaleur et de liberté.

Parc du Thabor Parc du Thabor, Place Saint-Mélaine, Rennes, France Rennes 35000 Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.festival-mythos.com/ »}]

Sugar Tantine est une DJ, et fondatrice des évènements ‘LAKAY’, d’origine antillaise dont les sets célèbrent les musiques afro-caribéennes dans toute leur vitalité contemporaine. Entre shatta, bouyon… Danse Festival

Sophie Lanson