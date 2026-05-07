FESTIVAL NANS SUR SCENE Rue du Four Nans-sous-Sainte-Anne

Nans-sous-Sainte-Anne

FESTIVAL NANS SUR SCENE

Rue du Four Le Gyps (proche Taillanderie) Nans-sous-Sainte-Anne Doubs

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Imaginez un instant un spectacle au cœur d’une ferme, un piano solo vibrant au milieu de notre écrin de verdure, une conférence gesticulée qui interroge notre place dans le monde, un spectacle dédié aux enfants au bord du Lison, un concert, une expo de photos et des artisans locaux. Avec Nans sur Scène , nous voulons proposer une véritable immersion où la nature devient scène, où l’artistique rencontre l’humain, et où chaque spectateur est invité à ressentir, à se questionner et à partager. .

Rue du Four Le Gyps (proche Taillanderie) Nans-sous-Sainte-Anne 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté nans.sur.scene@gmail.com

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English : FESTIVAL NANS SUR SCENE

L’événement FESTIVAL NANS SUR SCENE Nans-sous-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON