Festival National d’Accordéon de Val Cenis-Termignon 2026 Val-Cenis

Festival National d’Accordéon de Val Cenis-Termignon 2026

Termignon Val-Cenis Savoie

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-30

2026-01-24

Chaque année en janvier, le Festival national d’accordéon fait son retour à Val Cenis Termignon. Des concerts, des soirées Off dans les bars et restaurants, des artistes venus de toute la France et une sacrée ambiance sur toute la station.

Termignon Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com

English : Val Cenis-Termignon National Accordion Festival 2026

Every January, the National Accordion Festival returns to Val Cenis Termignon. Concerts, Off evenings in bars and restaurants, artists from all over France and a great atmosphere all over the resort.

