Festival National d’Accordéon de Val Cenis-Termignon 2026 Val-Cenis
Festival National d’Accordéon de Val Cenis-Termignon 2026 Val-Cenis samedi 24 janvier 2026.
Festival National d’Accordéon de Val Cenis-Termignon 2026
Termignon Val-Cenis Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-24
Chaque année en janvier, le Festival national d’accordéon fait son retour à Val Cenis Termignon. Des concerts, des soirées Off dans les bars et restaurants, des artistes venus de toute la France et une sacrée ambiance sur toute la station.
Termignon Val-Cenis 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 06 info@hautemaurienne.com
English : Val Cenis-Termignon National Accordion Festival 2026
Every January, the National Accordion Festival returns to Val Cenis Termignon. Concerts, Off evenings in bars and restaurants, artists from all over France and a great atmosphere all over the resort.
