Festival national de la pêche – Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes, 25 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-25 10:00 – 18:00

Gratuit : non Billet standard : 7 €Pass Nominatif 2 jours (Vendredi/Samedi, Samedi/Dimanche) : 10 €Pass Nominatif 3 jours : 15 €Billet Jeune moins de 13 ans : 4 €Tarif Groupe (minimum 10 billets) : 5€Gratuit pour : les moins de 8 ans, les personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte d’invalidité) et à leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est inscrite. Billetterie sur https://www.festivalpeche.com/le-salon/presentation Tout public

du 23 au 25 mai 20251ère édition du Festival national de la pêche organisé par le Groupement de l’Industrie Française d’Articles de Pêche (GIFAP), en partenariat avec la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) et la Confédération Mer et Liberté (CML). Découvrez un événement indoor et outdoor proposant des espaces d’animations et d’expositions sur plus de 11 000 m² au bord de l’une des plus belles rivières de France, l’Erdre. Coorganisé avec Exponantes et bénéficiant du soutien des associations et fédérations nationales, régionales, départementales de pêche, le Festival National de la Pêche sera le rendez-vous de tous les pêcheurs et amoureux de la nature. Vivez un moment de rencontre et d’échange ! Partez à la découverte des nouveautés : leurres, moulinets, cannes, hameçons, fils, accessoires de pêche, voyages de pêche, mais aussi électronique marine, bateaux, semi-rigides, moteurs, équipements, accastillage. Le salon accueille également les fédérations de pêche, associations de pêche. Vendredi 23 et samedi 24 mai 2025 de 10h à 19hDImanche 25 mai 2025 de 10h à 18h

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://www.festivalpeche.com/le-salon/presentation