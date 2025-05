FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR BLANCHES – Narbonne, 27 juin 2025 21:00, Narbonne.

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR BLANCHES
5 Place de l'Hôtel de Ville
Narbonne Aude

Début : 2025-06-27 21:00:00

fin : 2025-06-27 22:30:00

2025-06-27

Dans le cadre du Festival National de Théâtre Amateur la relation entre une grand mère loufoque et sa petite fille rêveuse et flegmatique

5 Place de l’Hôtel de Ville

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

As part of the Festival National de Théâtre Amateur: the relationship between a zany grandmother and her dreamy, phlegmatic granddaughter

German :

Im Rahmen des Nationalen Amateurtheaterfestivals: Die Beziehung zwischen einer verrückten Großmutter und ihrer verträumten und phlegmatischen Enkelin

Italiano :

Nell’ambito del Festival National de Théâtre Amateur: il rapporto tra una nonna stravagante e la sua sognante e flemmatica nipote

Espanol :

En el marco del Festival National de Théâtre Amateur: la relación entre una abuela chiflada y su nieta soñadora y flemática

