FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR EMOIS – Narbonne, 3 juillet 2025 21:30, Narbonne.

Aude

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR EMOIS 5 Place de l’Hôtel de Ville Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 21:30:00

fin : 2025-07-03 23:30:00

Date(s) :

2025-07-03

Dans le cadre du Festival National de Théâtre Amateur Dans une salle d’attente pour tromper l’ennui et la gêne, un homme et une femme se remémorent les souvenirs d’adolescence.

.

5 Place de l’Hôtel de Ville

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

As part of the Festival National de Théâtre Amateur: In a waiting room to relieve boredom and embarrassment, a man and a woman reminisce about their teenage years.

German :

Im Rahmen des Nationalen Amateurtheaterfestivals: In einem Wartezimmer, um Langeweile und Peinlichkeit zu überlisten, schwelgen ein Mann und eine Frau in Erinnerungen an ihre Jugendzeit.

Italiano :

Nell’ambito del Festival National de Théâtre Amateur (Festival Nazionale del Teatro Amatoriale): in una sala d’attesa, un uomo e una donna ricordano la loro adolescenza per alleviare la noia e l’imbarazzo.

Espanol :

En el marco del Festival National de Théâtre Amateur (Festival Nacional de Teatro Amateur): En una sala de espera, un hombre y una mujer rememoran sus años de adolescencia para aliviar el aburrimiento y la vergüenza.

L’événement FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR EMOIS Narbonne a été mis à jour le 2025-05-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi