FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR LE DINDON – Narbonne, 26 juin 2025 21:00, Narbonne.

Aude

Tarif : – –

Début : 2025-06-26 21:00:00

fin : 2025-06-26 23:30:00

2025-06-26

Dans le cadre du Festival National de Théâtre Amateur Un couple amoureux, 2 soupirants et une ancienne maîtresse. Qui sera le dindon de la farce ?

5 Place de l’Hôtel de Ville

Narbonne 11100 Aude Occitanie

English :

As part of the Festival National de Théâtre Amateur: A couple in love, 2 suitors and a former mistress. Who will be the fall guy?

German :

Im Rahmen des Festival National de Théâtre Amateur: Ein verliebtes Paar, zwei Verehrer und eine ehemalige Geliebte. Wer wird der Truthahn der Farce sein?

Italiano :

Nell’ambito del Festival National de Théâtre Amateur: una coppia di innamorati, due pretendenti e un’ex amante. Chi sarà il capro espiatorio?

Espanol :

En el marco del Festival National de Théâtre Amateur: Una pareja de enamorados, 2 pretendientes y una antigua amante. ¿Quién será el chivo expiatorio?

