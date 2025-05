FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE AMATEUR RETOUR DE MADISON – Narbonne, 1 juillet 2025 21:00, Narbonne.

Dans le cadre du Festival National de Théâtre Amateur Après une soirée télé devant « Sur la route de Madison » Karine remet en question toute son histoire avec Didier. Réflexion sur l’amour idéalisé ou fantasmé tout en tendresse et humour.

English :

As part of the Festival National de Théâtre Amateur: After an evening on TV watching « Sur la route de Madison », Karine questions her entire history with Didier. A tender, humorous reflection on idealized or fantasized love.

German :

Im Rahmen des Nationalen Amateurtheaterfestivals: Nach einem Fernsehabend mit « Sur la route de Madison » stellt Karine ihre gesamte Geschichte mit Didier in Frage. Reflexion über die idealisierte oder phantasierte Liebe, ganz zärtlich und humorvoll.

Italiano :

Nell’ambito del Festival National de Théâtre Amateur: dopo una serata passata a guardare « Sur la route de Madison » in TV, Karine mette in discussione la sua relazione con Didier. Una riflessione tenera e umoristica sull’amore idealizzato o fantasticato.

Espanol :

En el marco del Festival National de Théâtre Amateur: Tras una noche viendo « Sur la route de Madison » en la televisión, Karine se cuestiona toda su relación con Didier. Una reflexión tierna y humorística sobre el amor idealizado o fantaseado.

