Festival National Enfants Théâtre Gabrielle ROBINNE Montluçon

Festival National Enfants

Théâtre Gabrielle ROBINNE Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Accueil de 20 chorégraphies d’enfants de 8 à 12 ans sélectionnées sur l’ensemble des régions.

.

Théâtre Gabrielle ROBINNE Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 60 17 49 aolivegauthier@ffdanse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hosting 20 choreographies by children aged 8 to 12, selected from all regions.

L’événement Festival National Enfants Montluçon a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme