Festival National Enfants Théâtre Gabrielle ROBINNE Montluçon

Festival National Enfants Théâtre Gabrielle ROBINNE Montluçon samedi 27 juin 2026.

Festival National Enfants

Théâtre Gabrielle ROBINNE Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Accueil de 20 chorégraphies d’enfants de 8 à 12 ans sélectionnées sur l’ensemble des régions.
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Théâtre Gabrielle ROBINNE Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 60 17 49  aolivegauthier@ffdanse.fr

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English :

Hosting 20 choreographies by children aged 8 to 12, selected from all regions.

L’événement Festival National Enfants Montluçon a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme

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