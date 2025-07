Festival Nature en Livres Spectacle littéraire de clôture Nous traverserons des orages Anne Laure Bondoux et Sean Seago Grange de l’Hostellerie de la Tour Monceaux-le-Comte

Festival Nature en Livres Spectacle littéraire de clôture Nous traverserons des orages Anne Laure Bondoux et Sean Seago Grange de l’Hostellerie de la Tour Monceaux-le-Comte mardi 5 août 2025.

Grange de l’Hostellerie de la Tour 7 Rue du Commerce Monceaux-le-Comte Nièvre

Début : 2025-08-05 18:00:00

fin : 2025-08-05 20:00:00

2025-08-05

Pour clore un mois de festival à travers l’Yonne et la Nièvre, se spectacle nous renvoie sur l’importance des luttes, des solidarités entre générations, en tenant compte de la filiation, des résistances, des joies et des malheurs propres à tout un chacun.

Spectacle accessible aux familles (dès 11 ans) , le livre est édité chez Gallimard Jeunesse.

Après le spectacle, un verre de l’amitié est partagé entre les festivalières et festivaliers, occasion d’échanger avec l’autrice et le guitariste.

Médiatrice Marie-Hélène Tréheux, bien connu du festival Les Petites Fugues à Clamecy.

Présence de la libraire Le Millefeuille pour les dédicaces.

Chacun apporte un mets ou une boisson qu’il dépose sur la table en amont du spectacle.

Merci pour votre ponctualité fermeture des portes à 18h30. Durée 1h00. .

Grange de l’Hostellerie de la Tour 7 Rue du Commerce Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

