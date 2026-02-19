Festival nature La Chevêche Nontron

Festival nature La Chevêche

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

2026-03-06

14ème édition. Thème Les sols. Objectif se donner envie de découvrir la nature qui nous entoure et de s’engager dans sa préservation. La chevêche est un lieu de rencontres, d’échanges et de débats avec les associations, les chercheurs et le grand public, averti ou néophyte.

Deux invités de choix

Christine Rollard est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, spécialisée sur les araignées, elle contribue à leur démystification.

Marc-André Selosse est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle, spécialisé dans les symbioses entre plantes et champignons, et un vulgarisateur engagé pour la défense du vivant. .

English :

14th edition. Theme: Soil. Objective: to inspire people to discover the nature that surrounds us and to become involved in its preservation. La chevêche is a place for meetings, exchanges and debates with associations, researchers and the general public, both informed and uninitiated.

