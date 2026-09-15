Informations pratiques

Caen

Festival Natur’en Fait

16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez un programme autour de thématiques variées: biodiversité, santé mentale, alimentation, climat, art… un endroit où foisonnent les idées pour une transition sociale et écologique à l’échelle locale. Ce festival est un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités !

Découvrez un programme autour de thématiques variées: biodiversité, santé mentale, alimentation, climat, art… un endroit où foisonnent les idées pour une transition sociale et écologique à l’échelle locale. Ce festival est un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités !

Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Réserve ta place gratuitement pour participer : des ateliers créatifs, contes pour enfants, balade ornithologique, exposition, tables rondes et initiatives locales inspirantes.

On vous attend nombreux·ses ! .

16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie

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English : Festival Natur’en Fait

Discover a programme covering a wide range of topics: biodiversity, mental health, food, climate, art… a place brimming with ideas for social and environmental change at a local level. This festival is a place for meeting people, sharing ideas and seizing opportunities!

L’événement Festival Natur’en Fait Caen a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer