Festival Natur’en Fait Caen
samedi 3 octobre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Festival Natur’en Fait
16 bis Quai Amiral Hamelin Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Découvrez un programme autour de thématiques variées: biodiversité, santé mentale, alimentation, climat, art… un endroit où foisonnent les idées pour une transition sociale et écologique à l’échelle locale. Ce festival est un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités !
Découvrez un programme autour de thématiques variées: biodiversité, santé mentale, alimentation, climat, art… un endroit où foisonnent les idées pour une transition sociale et écologique à l’échelle locale. Ce festival est un lieu de rencontres, d’échanges et d’opportunités !
Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Réserve ta place gratuitement pour participer : des ateliers créatifs, contes pour enfants, balade ornithologique, exposition, tables rondes et initiatives locales inspirantes.
On vous attend nombreux·ses ! .
16 bis Quai Amiral Hamelin Caen 14000 Calvados Normandie
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English : Festival Natur’en Fait
Discover a programme covering a wide range of topics: biodiversity, mental health, food, climate, art… a place brimming with ideas for social and environmental change at a local level. This festival is a place for meeting people, sharing ideas and seizing opportunities!
L’événement Festival Natur’en Fait Caen a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Caen la Mer
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