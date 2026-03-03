FESTIVAL NISSAN SCENE

Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : 

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-06

Pendant trois jours, laissez-vous emporter par la magie du spectacle vivant avec quatre représentations uniques réunissant des troupes talentueuses de la région.

Vendredi à 20h30, Les Mots Dits de Béziers ouvrent le festival. Samedi, place à L’Iris Noir de Nissan à 15h, suivi à 20h30 des Tréteaux Errants de Peyriac-de-Mer. Enfin, dimanche à 15h, la Compagnie Sersau de Sauvian clôturera ce rendez-vous culturel incontournable. .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 6 08 94 32 94

English :

For three days, let yourself be carried away by the magic of live performance, with four unique shows featuring talented local troupes.

L’événement FESTIVAL NISSAN SCENE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-02-28 par 34 OT LA DOMITIENNE