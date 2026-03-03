FESTIVAL NISSAN SCENE Nissan-lez-Enserune
FESTIVAL NISSAN SCENE Nissan-lez-Enserune vendredi 6 mars 2026.
FESTIVAL NISSAN SCENE
Nissan-lez-Enserune Hérault
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-08
2026-03-06
Pendant trois jours, laissez-vous emporter par la magie du spectacle vivant avec quatre représentations uniques réunissant des troupes talentueuses de la région.
Vendredi à 20h30, Les Mots Dits de Béziers ouvrent le festival. Samedi, place à L’Iris Noir de Nissan à 15h, suivi à 20h30 des Tréteaux Errants de Peyriac-de-Mer. Enfin, dimanche à 15h, la Compagnie Sersau de Sauvian clôturera ce rendez-vous culturel incontournable. .
Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie
English :
For three days, let yourself be carried away by the magic of live performance, with four unique shows featuring talented local troupes.
