Projections artistiques lumineuses sur façades de Josué Abraham (Mexique). Installation numérique et sonore, danse de rue.

Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Artistic light projections on facades by Josué Abraham (Mexico). Digital and sound installation, street dance.

German :

Künstlerische Lichtprojektionen auf Fassaden von Josué Abraham (Mexiko). Digitale und akustische Installation, Straßentanz.

Italiano :

Proiezioni artistiche di luce su facciate di Josué Abraham (Messico). Installazione digitale e sonora, danza di strada.

Espanol :

Proyecciones artísticas de luz sobre fachadas de Josué Abraham (México). Instalación digital y sonora, danza callejera.

