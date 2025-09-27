Festival NormandieBulle Darnétal

Festival NormandieBulle Darnétal samedi 27 septembre 2025.

Festival NormandieBulle

1 Allée de la Gare Darnétal Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Le festival de la BD en Normandie revient pour sa 29e édition avec un programme exceptionnel pour les amateurs et curieux de la bande dessinée.

Cette année, François Boucq, sera l’invité d’honneur !

Profitez pendant deux jours d’expositions, dédicaces, tables rondes et animations ! .

1 Allée de la Gare Darnétal 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 12 31 70

English : Festival NormandieBulle

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival NormandieBulle Darnétal a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de tourisme Rouen tourisme