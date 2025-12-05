Festival Normandurable Carré des Docks Le Havre

Festival Normandurable Carré des Docks Le Havre vendredi 5 décembre 2025.

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Vendredi 2025-12-05

2025-12-06

2025-12-05

Normandurable, le Festival des métiers et des formations de demain. Se former aujourd’hui pour transformer demain.

Normandurable, organisé par l’Agence de l’orientation et des métiers de Normandie, l’Association Pluie de Juillet et Le Havre Seine Métropole. Plongez dans une expérience immersive, ludique t ouverte à tous deux jours pour réfléchir, s’engager et agir dans les transitions qui transforment les compétences et les métiers de demain.

Au programme

– Des démonstrations métiers & des témoignages d’ambassadeurs plongez dans le quotidien de ceux qui inventent les métiers de demain avec des professionnels passionnés qui vous feront découvrir leur univers à travers des démonstrations concrètes, enrichies par des témoignages.

– Les territoires d’avenir découvrez des projets innovants et porteurs de sens menés par des entreprises, des collectivités et des associations normandes. Des initiatives locales qui démontrent qu’en Normandie, on agit déjà pour répondre aux défis environnementaux, sociaux et économiques.

– Des conseils en orientation que vous soyez collégiens, lycéens, étudiants, parents, personnes en recherche d’emploi ou en reconversion des professionnels de l’orientation vous guident pour découvrir les formations, les métiers et les secteurs qui recrutent.

– Le village de l’enseignement supérieur rencontrez les établissements normands et leur offre de formation complète, du post-bac au doctorat. Explorez les multiples parcours possibles et la richesse des opportunités professionnelles dans l’univers des transitions, en Normandie.

– Des conférences & tables rondes des rencontres et des échanges avec des experts nationaux, des professionnels et des acteurs de terrain pour comprendre les défis de notre époque et co-construire des réponses.

– Des projections cinématographiques une sélection de films courts et longs pour questionner notre rapport au monde, au monde du travail et aux transitions.

– Des ateliers de la sensibilisation à la pratique, venez découvrir les enjeux des évolutions environnementales, sociales et économiques. Grâce à une approche pluridisciplinaire et participative, ces ateliers vous aideront à mieux comprendre les défis du territoire et d’avoir les clés pour agir.

Prolongez votre expérience avec les LH Port Days, organisées par l’Union Maritime et Portuaire du Havre (UMEP), temps fort de valorisation des métiers maritimes, portuaires et logistiques, tournés vers l’innovation et les filières d’avenir.

Vendredi 5 décembre de 9h à 17h et samedi 6 décembre de 10 à 18h. .

Carré des Docks 64 Quai de la Réunion Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

English : Festival Normandurable

