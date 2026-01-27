Festival Nos futurs – La parole à la relève Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes
Festival Nos futurs – La parole à la relève Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes dimanche 29 mars 2026.
Festival Nos futurs – La parole à la relève Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Dimanche 29 mars, 14h00
Gratuit
Et si nous écoutions la jeune génération ? Le festival Nos futurs – La parole à la relève offre un espace d’expression à toutes les jeunesses pour débattre avec tous des grands défis du monde, qu’ils…
Et si nous écoutions la jeune génération ? Le festival Nos futurs – La parole à la relève offre un espace d’expression à toutes les jeunesses pour débattre avec tous des grands défis du monde, qu’ils soient climatiques, démocratiques ou sociaux.
Accompagnés par le journal Le Monde et Sciences-Po Rennes, plusieurs centaines de jeunes du territoire invitent des personnalités inspirantes, repèrent des initiatives et nous donnent rendez-vous pour imaginer en commun un futur désirable.
Le programme détaillé est accessible ici : https://www.leschampslibres.fr/au-programme/nos-futurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00
1
0223406600 contact@leschampslibres.fr https://www.leschampslibres.fr
Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000