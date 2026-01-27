Festival Nos futurs – La parole à la relève Les Champs Libres – Musée de Bretagne Rennes Dimanche 29 mars, 14h00

Et si nous écoutions la jeune génération ? Le festival Nos futurs – La parole à la relève offre un espace d’expression à toutes les jeunesses pour débattre avec tous des grands défis du monde, qu’ils soient climatiques, démocratiques ou sociaux.

Accompagnés par le journal Le Monde et Sciences-Po Rennes, plusieurs centaines de jeunes du territoire invitent des personnalités inspirantes, repèrent des initiatives et nous donnent rendez-vous pour imaginer en commun un futur désirable.

Le programme détaillé est accessible ici : https://www.leschampslibres.fr/au-programme/nos-futurs

Début : 2026-03-29T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-29T19:00:00.000+02:00

0223406600 contact@leschampslibres.fr https://www.leschampslibres.fr

Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France Rennes 35000



