Festival Nos futurs – La parole à la relève, Les Champs Libres – Musée de Bretagne, Rennes

Festival Nos futurs – La parole à la relève Dimanche 29 mars, 14h00 Les Champs Libres – Musée de Bretagne

Et si nous écoutions la jeune génération ? Le festival Nos futurs – La parole à la relève offre un espace d’expression à toutes les jeunesses pour débattre avec tous des grands défis du monde, qu’ils soient climatiques, démocratiques ou sociaux.

Accompagnés par le journal Le Monde et Sciences-Po Rennes, plusieurs centaines de jeunes du territoire invitent des personnalités inspirantes, repèrent des initiatives et nous donnent rendez-vous pour imaginer en commun un futur désirable.

Le programme détaillé est accessible ici : https://www.leschampslibres.fr/au-programme/nos-futurs

Les Champs Libres – Musée de Bretagne 10 Cours des Alliés, Rennes, France

