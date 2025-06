Festival « Notes et Paroles » Concert baroque Temple de Luneray Luneray 9 juillet 2025 20:30

Seine-Maritime

Festival « Notes et Paroles » Concert baroque Temple de Luneray 1 Square Jean Venable Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

ATEL et le Festival « Notes et Paroles » présentent le concert baroque avec « Orphéo Di Crakovia ».

Participation 14€ ou 10€.

Venez nombreux partager ce grand moment de musique.

ATEL et le Festival « Notes et Paroles » présentent le concert baroque avec « Orphéo Di Crakovia ».

Participation 14€ ou 10€.

Venez nombreux partager ce grand moment de musique. .

Temple de Luneray 1 Square Jean Venable

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 28 72

English : Festival « Notes et Paroles » Concert baroque

ATEL and the Festival « Notes et Paroles » present the baroque concert with « Orphéo Di Crakovia ».

Admission 14? or 10?

Come and share this great moment of music.

German :

ATEL und das Festival « Notes et Paroles » präsentieren ein Barockkonzert mit « Orphéo Di Crakovia ».

Teilnahmegebühr 14 ? oder 10 ?

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie diesen großartigen Moment der Musik.

Italiano :

ATEL e il Festival « Notes et Paroles » presentano un concerto barocco con « Orphéo Di Crakovia ».

Ingresso 14? o 10?

Venite tutti a condividere questo grande momento di musica.

Espanol :

ATEL y el Festival « Notes et Paroles » presentan un concierto barroco con « Orphéo Di Crakovia ».

Entrada 14? o 10?

Venga uno, vengan todos a compartir este gran momento de música.

L’événement Festival « Notes et Paroles » Concert baroque Luneray a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Terroir de Caux