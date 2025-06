Festival « Notes et Paroles » Conférence Maison Normande Luneray 1 juillet 2025 18:00

Seine-Maritime

Festival « Notes et Paroles » Conférence Maison Normande 1 Square Jean Venable Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:00:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

ATEL et le Festival « Notes et Paroles » présentent la conférence sur Dietrich Bonhoeffer (Martyr, résistant au nazisme) suivie d’une signature de son livre

ATEL et le Festival « Notes et Paroles » présentent la conférence sur Dietrich Bonhoeffer (Martyr, résistant au nazisme) suivie d’une signature de son livre .

Maison Normande 1 Square Jean Venable

Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 06 28 72

English : Festival « Notes et Paroles » Conférence

ATEL and the Festival « Notes et Paroles » present a lecture on Dietrich Bonhoeffer (Martyr, Nazi Resistance fighter) followed by a book signing

German :

ATEL und das Festival « Notes et Paroles » präsentieren den Vortrag über Dietrich Bonhoeffer (Märtyrer, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus) mit anschließender Signatur seines Buches

Italiano :

ATEL e il Festival « Notes et Paroles » presentano una conferenza su Dietrich Bonhoeffer (martire, combattente della Resistenza nazista) seguita da una firma del suo libro

Espanol :

ATEL y el Festival « Notes et Paroles » presentan una conferencia sobre Dietrich Bonhoeffer (mártir, resistente nazi) seguida de la firma de su libro

L’événement Festival « Notes et Paroles » Conférence Luneray a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Terroir de Caux