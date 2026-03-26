FESTIVAL NOTRE TERRE

Sète Hérault

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Le cinéma qui explore notre relation à la nature Une plongée au cœur de notre rapport au vivant. Entre regards venus d’ailleurs, quêtes pastorales et élans de ré-ensauvagement, cette sélection nous invite à changer de perspective pour explorer d’autres façons d’habiter la terre en tissant un lien sensible avec le monde sauvage. Cinq œuvres plurielles pour questionner notre place au sein de la nature et imaginer, ensemble, des solutions pour en prendre soin. Préparez-vous à être touché·es, inspiré·es et transformé·es. Un événement convivial et tous publics mêlant cinéma, rencontres, animations et moments de partage.Programme ici https://www.tielle-et-popcorn.org/selections/notre-terre#program .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 16 70 03 40 tielle.popcorn@gmail.com

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L’événement FESTIVAL NOTRE TERRE Sète a été mis à jour le 2026-03-24 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE