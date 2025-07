Festival Noutic’Zik Escaudes

La 15ème édition du festival Noutic’Zik se déroulera du 1 au 3 août 2025 dans le charmant bourg d’Escaudes. Cet événement rassemble artistes locaux et internationaux tels que Jean-Didier Hoareau, Malikal, Zocco Baia… mais aussi des spectacles de cirque (La Conf, cie H), cirque dédié aux enfants (Piti Piti), une fanfare (fanfare B-Fonk), un orchestre collaboratif, des blind test et karaoké en live (Karaoke Live Show), et plein d’autres surprises !

Le tout dans une ambiance conviviale et familiale !

Réservation en ligne ou sur place. .

Escaudes 33840 Gironde Nouvelle-Aquitaine

