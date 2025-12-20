Festival Nouvelles Scènes 2026 à Niort Niort

Festival Nouvelles Scènes 2026 à Niort

Rendez-vous du 16 au 21 mars 2026 pour la 17ème édition du Festival Nouvelle(s) Scène(s) à Niort !

Cette édition 2026 sera comme toujours placée sous le signe de la découverte mais aussi du renouveau.

Des nouvelles énergies ont rejoins l’aventure pour continuer de faire vibrer la ville au son des musiques émergentes.

Premiers Noms

– Jeune Morty

– Psychotic Monks & Futur Composé

– Malik Djoudi (Piano Solo)

– 32

– Steve Ibrahim

– Michelle Blades

– Marta

– Andrea Pembad’ys .

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

