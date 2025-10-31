Festival NovAdo #11 Rodez

Festival NovAdo #11 Rodez vendredi 31 octobre 2025.

Festival NovAdo #11

1 rue Saint-Cyrice Rodez Aveyron

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-16

2025-10-31

Le Festival pour, par et avec les adolescents revient pour une onzième édition du 31 octobre au 16 novembre 2025 !

NovAdo donne la parole aux adolescents, sur scène et à l’écran, accompagnés par des artistes professionnels, metteurs en scène, chorégraphes ou réalisateurs.

Au programme cette année de la danse, du théâtre et du cinéma au Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez ! .

1 rue Saint-Cyrice Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 01 13 accueil@mjcrodez.fr

English :

The Festival for, by and with teenagers returns for its eleventh edition from October 31 to November 16, 2025!

German :

Das Festival für, von und mit Jugendlichen kehrt vom 31. Oktober bis 16. November 2025 zu seiner elften Ausgabe zurück!

Italiano :

Il Festival per, da e con gli adolescenti torna per la sua undicesima edizione dal 31 ottobre al 16 novembre 2025!

Espanol :

El Festival para, por y con adolescentes vuelve en su undécima edición del 31 de octubre al 16 de noviembre de 2025

