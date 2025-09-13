Festival Nower Fest’ Parc des Promenades Saint-Brieuc
samedi 13 septembre 2025.
Côtes-d’Armor
Festival Nower Fest' Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc Côtes-d'Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13 23:59:00
Date(s) :
2025-09-13
Deuxième édition du festival de musique créé par deux jeunes Briochins !
Programmation 100 % dédiée aux artistes locaux de rap, R & B, shatta (sous-genre du dancehall), electro et house.
Concerts payants de 17h30 à 1h.
LE VILLAGE
Accès gratuit au Village du Nower avec restauration et buvette de 11h à 17h.
Au programme DJ set, tatoueurs, parades de mascottes (Mickey & Minnie, Pat’ Patrouille), jeux gonflables, jeux en bois, magicien, et de nombreuses activités seront au rendez-vous.
Restauration et buvette seront présents dès 11h00.
Le Village du Nower Fest’ est proposé afin d’accueillir les petits comme les grands. Il y en aura pour tout le monde.
INFOS PRATIQUES https://www.nowerfest.com/copie-de-infos-pratiques
PROGRAMMATION CONCERT
BOLEMVN (Rap) CHILLA (Rap) BALD (Électro/House) POLSND (Électro/House) MELEON K (Rap) DJ IBO (Rap / Hip-Hop / Afrobeat / Shatta) MORSKOUL (Rap) et d’autres à venir… .
Parc des Promenades Avenue des Promenades
Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne
L’événement Festival Nower Fest’ Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-03-26 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme