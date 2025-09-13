Festival Nower Fest’ Parc des Promenades Saint-Brieuc

Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13 23:59:00

2025-09-13

Deuxième édition du festival de musique créé par deux jeunes Briochins !

Programmation 100 % dédiée aux artistes locaux de rap, R & B, shatta (sous-genre du dancehall), electro et house.

Concerts payants de 17h30 à 1h.

LE VILLAGE

Accès gratuit au Village du Nower avec restauration et buvette de 11h à 17h.

Au programme DJ set, tatoueurs, parades de mascottes (Mickey & Minnie, Pat’ Patrouille), jeux gonflables, jeux en bois, magicien, et de nombreuses activités seront au rendez-vous.

Restauration et buvette seront présents dès 11h00.

Le Village du Nower Fest’ est proposé afin d’accueillir les petits comme les grands. Il y en aura pour tout le monde.

INFOS PRATIQUES https://www.nowerfest.com/copie-de-infos-pratiques

PROGRAMMATION CONCERT

BOLEMVN (Rap) CHILLA (Rap) BALD (Électro/House) POLSND (Électro/House) MELEON K (Rap) DJ IBO (Rap / Hip-Hop / Afrobeat / Shatta) MORSKOUL (Rap) et d’autres à venir… .

Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

