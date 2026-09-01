Informations pratiques

Sainte-Jalle

Festival Nuée

Sainte-Jalle Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-25

Nuée est un festival annuel qui célèbre la danse et les arts du geste. Porté par une équipe de nombreux bénévoles passionnés, le festival Nuée est un événement unique dans le paysage culturel des Baronnies.

.

Sainte-Jalle 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 00 40 84 contact@festivalnuee.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nu%E9e is an annual festival that celebrates dance and the performing arts. Organized by a team of many passionate volunteers, the Nuée festival is a unique event in the cultural landscape of the Baronnies.

L’événement Festival Nuée Sainte-Jalle a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale