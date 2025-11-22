FESTIVAL NUIT DE LA DANSE 2025 – ESPACE BLEU PLURIEL Tregueux
FESTIVAL NUIT DE LA DANSE 2025 Début : 2025-11-22 à 18:00. Tarif : – euros.
MAIRIE DE TREGUEUX -BLEU PLURIEL PRÉSENTE : FESTIVAL NUIT DE LA DANSE 20253 cies amateurs à partir de 18h (gratuit) suivi à 20h (payant) de 6 cies professionnelles• Yin Cie Monad – 15 min :• Emma la clown ose la danse – 15 min : Création• Shiver Beaver Dam Company – Edouard Hue : Danse contemporaine• Sur un fil Claire et Antho – 25 min : Mouvement, vidéo et ombres• Prélude : Cie Accrorap – Kader Attou – 35 min : Ballet Hip Hop
ESPACE BLEU PLURIEL 23 RUE MARCEL RAULT – 22950 Tregueux 22