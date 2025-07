Festival Nuits de Champagne 2025 // Jeanne Cherhal Troyes

Festival Nuits de Champagne 2025 // Jeanne Cherhal Troyes dimanche 19 octobre 2025.

Festival Nuits de Champagne 2025 // Jeanne Cherhal

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 34 – 34 – 34 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 20:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Autrice, compositrice, chanteuse, bassiste et passionnément pianiste, elle est devenue un nom incontournable de la scène musicale française en signant six albums dont Douze fois par an, Histoire de J. et L’an 40. C’est à Benjamin Biolay qu’elle a confié la réalisation de son nouvel album, prévu pour le printemps 2025. Plus libre que jamais, elle puise dans leur belle connivence une énergie réjouissante, un son enveloppant et un goût de l’aventure bienvenu. Leurs retrouvailles, une quinzaine d’années après leur duo emblématique Brandt Rhapsodie, augurent du meilleur.

Artiste de scène, Jeanne s’apprête à retrouver en groupe la route des concerts, après une tournée seule au piano consacrée à ses musiques de films préférées, qui l’a menée de Cannes à Los Angeles. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

