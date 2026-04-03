FESTIVAL NUITS DU METAL – VENDREDI AUDITORIUM ROSTROPOVITCH Beauvais

FESTIVAL NUITS DU METAL – VENDREDI Début : 2026-04-17 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM ROSTROPOVITCH ESPACE CULTUREL MITTERAND 60000 Beauvais 60