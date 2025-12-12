FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS DECOUVERTE – PASS DECOUVERTE – PLACE DU GRAND JARDIN – VENCE Vence

FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS DECOUVERTE – PASS DECOUVERTE Début : 2026-07-09 à 00:00. Tarif : – euros.

FESTIVAL NUITS DU SUD PRÉSENTE : FESTIVAL NUITS DU SUD – PASS DECOUVERTEON VOUS EMMÈNE EN VOYAGE CET ÉTÉ !Amateurs de surprises et amoureux des concerts sous les étoiles, préparez-vous à vivre une nouvelle aventure : la 29ème édition du Festival Nuits du Sud débarque à Vence, du 9 au 18 juillet sur la Place du Grand Jardin. Les soirées à bloquer : 9, 10, 11 et 16, 17, 18 juillet 2026. CURIEUX ? AUDACIEUX ? PASSIONNÉS DE MUSIQUE ?Le Pass Découverte, c’est :- Un tarif malin pour les esprits libres : vous ne connaissez pas encore la programmation, question de confiance ! L’équipe de Rock en Seine & Radio Nova toujours aux manettes de la prog’ ! Promesse de concerts live riches en découvertes et partagés & ouvertes à la diversité & ouvertes à la diversité.- Une idée cadeau parfaite pour glisser un bout de festival sous le sapin.- Une aventure surprise à partager entre amis, en famille ou en solo. Date limite pour en profiter : 31 janvier 2026Tarif : 125€ frais de loc inclus soit moins de 21 euros la soirée !!! Attention, les places sont limitées !Réservez votre Pass Découverte dès le 6 décembre et préparez-vous à dire oui à la musique, aux découvertes et à une ambiance unique.

PLACE DU GRAND JARDIN – VENCE . 06140 Vence 06