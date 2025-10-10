FESTIVAL NUMÉRIQUE CÉVENNES CONNECTÉES Ganges

Evénement organisé dans le cadre du TNE34 (territoire numérique 34).Cet événement sur le numérique et la parentalité permet de répondre à un besoin croissant d’accompagnement des familles face aux enjeux du numérique dans la vie quotidienne.

Il vise à informer, sensibiliser et outiller les parents sur les usages des écrans, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, la cybersécurité ou encore la gestion du temps d’écran. Il offre un espace d’échange et de dialogue entre parents, professionnels de l’enfance, experts du numérique et acteurs éducatifs, afin de mieux comprendre les pratiques numériques des enfants et adolescents, prévenir les risques (cyberharcèlement, exposition à des contenus inadaptés, dépendance), tout en valorisant les opportunités éducatives et créatives du numérique.

Salle des fêtes de Ganges

– Samedi 11 octobre

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,

Tout public.

Collège Louise Michel

• Vendredi 10 octobre

de 17h30 à 19h

‘Accompagner les enfants aux usages des outils du numérique’,

animé par Florentin BEUZE (Causons Écrans) et Tony HELYNCK (Esports Village)

Médiathèque Lucie Aubrac

• Vendredi 10 octobre à 19h

Soirée jeux vidéo OVERCOOKER

Infos résas 04 67 73 84 27 .

29 avenue Pasteur Ganges 34190 Hérault Occitanie

English :

Organized as part of the TNE34 (territoire numérique 34), this event on digital technology and parenting responds to a growing need for support for families faced with the challenges of digital technology in everyday life.

German :

Diese Veranstaltung im Rahmen von TNE34 (territoire numérique 34) zum Thema Digitalisierung und Elternschaft ist eine Antwort auf den wachsenden Bedarf an Unterstützung für Familien im Hinblick auf die Herausforderungen der Digitalisierung im Alltag.

Italiano :

Organizzato nell’ambito del TNE34 (Territoire Numérique 34), questo evento sulla tecnologia digitale e la genitorialità è pensato per rispondere alla crescente esigenza delle famiglie di avere un supporto per affrontare le sfide della tecnologia digitale nella vita quotidiana.

Espanol :

Organizado en el marco del TNE34 (Territoire Numérique 34), este acto sobre tecnología digital y paternidad pretende responder a la creciente necesidad de las familias de contar con apoyo para afrontar los retos de la tecnología digital en la vida cotidiana.

