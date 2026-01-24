Festival numérique X.PO A la découverte des stylos 3D ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Festival numérique X.PO A la découverte des stylos 3D !

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-18

À l’aide des modèles fournis, ou de ton imagination, dessine avec le plastique à plat ou en volume et assemble les éléments pour obtenir des créations uniques en 3D.

En petit groupe, les enfants pourront tester des stylos 3D prêtés par la médiathèque départementale de prêt pour créer des petits éléments.

À l’aide des modèles fournis, ou de leur imagination, ils pourront dessiner avec le plastique à plat ou en volume et assembler les éléments pour obtenir des créations uniques en 3D. A partir de 8 ans.

Le stylo 3D utilise la même technique que l’imprimante 3D en chauffant un filament de plastique qui durcit au contact de l’air. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25

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English : Festival numérique X.PO A la découverte des stylos 3D !

L’événement Festival numérique X.PO A la découverte des stylos 3D ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération