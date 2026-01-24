Festival numérique X.PO Chasse aux trésors légendaires ! Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Festival numérique X.PO Chasse aux trésors légendaires !

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Partez à la découverte des créatures légendaires qui peuplent la terre, et à l’aide de tablette et en réalité augmentée capturez-les dans la médiathèque et inventez vos propres monstres imaginaires ! Un atelier proposé par La Souris Grise .

Après une présentation rapide des créatures imaginaires issues de folklores du monde entier, les enfants et les parents pourront capturer 25 spécimens dans la médiathèque à l’aide de tablettes, en réalité augmentée. Ils pourront ensuite créer leur propre bestiaire mythique en inventant des monstres. Animation proposée par La Souris Grise . A partir de 7 ans. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25

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English : Festival numérique X.PO Chasse aux trésors légendaires !

L’événement Festival numérique X.PO Chasse aux trésors légendaires ! Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération